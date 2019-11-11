В Улан-Удэ после ремонта теплотрассы остались куски арматуры

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии направили запрос в администрацию Улан-Удэ с требованием обязать «ТГК-14» устранить последствия ремонта тепловых сетей на проспекте 50-летия Октября. Местные жители жалуются на то, что с лета здесь лежит грунт и строительный мусор. В нескольких метрах от детской площадки торчат куски арматуры, сообщает ОНФ в Бурятии.















Выяснить, кто проводил ремонт возле дома №52 по проспекту 50-летия Октября и складировал мусор во дворе дома №50, оказалось не так просто. Чтобы установить виновных, активисты ОНФ направили запрос в комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Чиновники ответили, что ордер на земельные работы в этом месте не выдавали и ресурсоснабжающие организации не оповещали администрацию города о запланированном ремонте.Тогда активисты ОНФ организовали рейд, в который пригласили все ресурсоснабжающие компании и профильные комитеты. Тогда и удалось выяснить, что на придомовой территории выполнял ремонт теплотрассы подрядчик «ТГК-14».- Так как участок, где складировался грунт около дома №50, находится в муниципальной собственности, ответственность за его состояние несет администрация Железнодорожного района Улан-Удэ, – отметил член регионального штаба ОНФ Бурятии Алексей Бадмаев. – Мы направили запрос в администрацию города с требованием обязать ТГК-14 устранить последствия ремонта и восстановить благоустройство также во дворе дома №52.