Чингис Болотов: «Я не хочу, чтобы Улан-Удэ путали с Улан-Батором»

- Благодаря этим вопросам, как раз я сейчас пойду и прочитаю об этом больше информации. Считаю, что такой срез нужен. Люди живут и многим все равно, что происходит вокруг. Нам не должно быть безразлично о том, кто живёт в нашей стране, в нашей республике. И мы должны знать и уважать друг друга, - поделился он.





фото - БГСХА



Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.





Руководитель КВН-движения Бурятии, директор команды КВН «Хара Морин» Чингис Болотов принял участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие проходило сегодня, 1 ноября в стенах Бурятской сельхозакадемии (БГСХА).- Мы очень много ездим по стране, играем на международном уровне и вы тоже, наверное, сталкивались с тем, что ваши родители, дедушки, бабушки обижаются, когда Улан-Удэ путают с Улан-Батором или когда Бурятию называют Башкирией, такая обида постоянно звучит во всех СМИ, - рассказал во вступительной речи Чингис, обращаясь к участникам диктанта.Как признается сам Чингис, именно это настроение подвигло его прийти и проверить свои знания. Однако, при ответах на некоторые вопросы у него возникли затруднения.Участниками диктанта стали школьники городских и сельских школ, их родители, студенты, пенсионеры. Среди приглашённых гостей депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев. Всего более 100 человек, при заявленных - 65. Бурятская сельскохозяйственная Академия стала площадкой проведения диктанта впервые.Акция приурочена ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится уже четвёртый год подряд, сообщает пресс-служба Бурятской ГСХА.Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания сегодня, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.