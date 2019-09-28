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Microsoft выпустила темы для рабочего стола с видами Байкала

Microsoft выпустила темы для рабочего стола с видами Байкала
Общество, 
Microsoft оценила красоты Байкала в бесплатном пакете для Windows 10

Компания Microsoft решила по-своему отпраздновать наступление холодов. Она выпустила бесплатный пакет под названием Lake Baikal (Озеро Байкал) для тем рабочего стола Windows 10, сообщает ixbt.com.

Пакет объёмом 14,65 МБ включает 15 прекрасных высококачественных изображений озера Байкал, которые могут использоваться как обои рабочего стола. В основном, изображения показывают зимний вид Байкала с километрами прозрачнейшего льда, гротами и торосами.

Как поясняет Microsoft в описании, в Сибири лежит самое крупное и самое глубокое в мире пресноводное озеро Байкал.

Загрузить пакет можно бесплатно из онлайн-магазина Microsoft Store. Чтобы установить его, надо зайти в меню «Пуск» в пункт «Параметры», «Персонализация» и «Темы», а затем выбрать нужную. Чтобы цвета системы подстроились под текущие обои, в пункте «Персонализация» в разделе «Цвета» позвольте Windows подобрать цветовую тему на основе фона.


компьютеры Байкал
 
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