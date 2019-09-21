В Улан-Удэ стартует проект «Старый город»
21 и 22 сентября в Улан-Удэ стартует проект «Старый город» по покраске деревянных домов, памятников архитектуры в историческом центре. Об этом сообщили в администрации города.
В проекте участвуют дома по ул. Коммунистическая 4 а и 6б.
Организаторы получили согласие собственников. Мастерская «Проект Байкал» (с лицензией на работы с объектами культурного наследия) выполнила проекты покраски домов, подготовила колористическое решение. Проведено полное согласование с комитетом по охране объектов культурного наследия.
Сформирована команда из архитекторов, экспертов АСИ, кадастровых инженеров, казачьего общества, комитета по охране объектов культурного наследия, фонда развития города. Закуплены инструменты, средства защиты и краски.
-Уверены, что нашей работой мы подарим новые краски «Старому городу» и надежду собственникам домов и всем горожанам на восстановление исторического центра города, отметил один из организаторов фонд развития Улан-Удэ.
В историческом центре Улан-Удэ покрасят дома
Общество, Фото:
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