В Иркутской области пройдёт экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

Муниципальное образование/город Ссылка на район Дата вывоза макулатуры Чунский район Чунский 16.09.2019 Тайшетский район Тайшетский 17.09.2019 Нижнеудинский район Нижнеудинский 18.09.2019 Город Тулун Тулун 19.09.2019 Тулунский район Тулунский 19.09.2019 Куйтунский район Куйтунский 20.09.2019 Город Усть-Илимск Усть-Илимск 23.09.2019 Усть-Илимский район Усть-Илимский 24.09.2019 Нижнеилимский район Нижнеилимский 25.09.2019 Усть-Кутский район Усть-Кутский 26.09.2019 Город Зима Зима 27.09.2019 Зиминский район Зимский 27.09.2019 Город Саянск Саянск 30.09.2019 Ангарское МО Ангарск 01.10.2019 Заларинский район Заларинский 02.10.2019 Нукутский район Нукутский 03.10.2019 Аларский район Аларский район 04.10.2019 Город Черемхово Черемховский 07.10.2019 Черемховский район Черемховский 07.10.2019 Город Свирск Свирск 08.10.2019 город Усолье-Сибирское Усолье-Сибирское 09.10.2019 Усольский район Усольский 10.10.2019 Боханский район Боханский 10-15.10.2019 Иркутский район, Иркутск Иркутский 16-18.10.2019 Осинский район Осинский 17.10.2019 Ольхонский район Ольхонский 18.10.2019 Баяндаевский район Баяндаевский 21.10.2019 Эхирит -Булгатский Эхирит-Булагатский 22.10.2019 Слюдянский район Слюдянский 23-24.10.2019 Шелеховский район Шелеховский 25.10.2019 Братский район Братский 28-31.10.2019 город Братск Братск 28-31.10.2019

С 16 сентября по 31 октября в Иркутской области пройдёт экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Иркутской области.Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов Иркутской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф.Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.По итогам акции все участники будут награждены благодарностями, а самые результативные – денежными премиями. Премии выплачиваются в зависимости от количества собранной макулатуры (начиная от 500 кг) и от расстояния до пункта приёма и переработки макулатуры.В случае если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы, которые сами смогут выбрать.- Аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (маньчжурский орех, дуб, явор, туя);- Телескоп;- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту).- Экокинофестиваль – увлекательный видео формат для изучения принципов экологического равновесия;- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту);- Цифровой микроскоп.- Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), в одном из дворов на выбор победителя;- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту);- Конструктор «Лего техник».Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе.Можно приносить на акцию глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Можно сдавать архивы администраций и организаций, гарантируется конфиденциальная утилизация. Не следует приносить чеки, ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовую посуду и т.п.), упаковку от яиц, бумажные салфетки и полотенца.Для подготовки к сдаче следует удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, отделить металлические пружины, хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки на переработку развернуть и сложить, сообщает пресс-служба администрации Аларского района.