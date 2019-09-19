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В Иркутской области пройдёт экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

В Иркутской области пройдёт экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат премии и ценные призы

С 16 сентября по 31 октября в Иркутской области пройдёт экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Иркутской области.

Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов Иркутской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф.

Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.

По итогам акции все участники будут награждены благодарностями, а самые результативные – денежными премиями. Премии выплачиваются в зависимости от количества собранной макулатуры (начиная от 500 кг) и от расстояния до пункта приёма и переработки макулатуры.

В случае если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы, которые сами смогут выбрать.

1 место
- Аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (маньчжурский орех, дуб, явор, туя);
- Телескоп;
- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту).

2 место
- Экокинофестиваль – увлекательный видео формат для изучения принципов экологического равновесия;
- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту);
- Цифровой микроскоп.

З место
- Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), в одном из дворов на выбор победителя;
- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту);
- Конструктор «Лего техник».

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе.

Можно приносить на акцию глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Можно сдавать архивы администраций и организаций, гарантируется конфиденциальная утилизация. Не следует приносить чеки, ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовую посуду и т.п.), упаковку от яиц, бумажные салфетки и полотенца.

Для подготовки к сдаче следует удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, отделить металлические пружины, хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки на переработку развернуть и сложить, сообщает пресс-служба администрации Аларского района.

График сбора макулатуры в Иркутской области

Муниципальное образование/город

Ссылка на район

Дата вывоза макулатуры

Чунский район

Чунский

16.09.2019

Тайшетский район

Тайшетский

17.09.2019

Нижнеудинский район

Нижнеудинский

18.09.2019

Город Тулун

Тулун

19.09.2019

Тулунский район

Тулунский

19.09.2019

Куйтунский район

Куйтунский

20.09.2019

Город Усть-Илимск

Усть-Илимск

23.09.2019

Усть-Илимский район

Усть-Илимский

24.09.2019

Нижнеилимский район

Нижнеилимский

25.09.2019

Усть-Кутский район

Усть-Кутский

26.09.2019

Город Зима

Зима

27.09.2019

Зиминский район

Зимский

27.09.2019

Город Саянск

Саянск

30.09.2019

Ангарское МО

Ангарск

01.10.2019

Заларинский район

Заларинский

02.10.2019

Нукутский район

Нукутский

03.10.2019

Аларский район

Аларский район

04.10.2019

Город Черемхово

Черемховский

07.10.2019

Черемховский район

Черемховский

07.10.2019

Город Свирск

Свирск

08.10.2019

город Усолье-Сибирское

Усолье-Сибирское

09.10.2019

Усольский район

Усольский

10.10.2019

Боханский район

Боханский

10-15.10.2019

Иркутский район, Иркутск

Иркутский

16-18.10.2019

Осинский район

Осинский

17.10.2019

Ольхонский район

Ольхонский

18.10.2019

Баяндаевский район

Баяндаевский

21.10.2019

Эхирит -Булгатский

Эхирит-Булагатский

22.10.2019

Слюдянский район

Слюдянский

23-24.10.2019

Шелеховский район

Шелеховский

25.10.2019

Братский район

Братский

28-31.10.2019

город Братск

Братск

28-31.10.2019
экология экологическая акция макулатура Иркутская область
 
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