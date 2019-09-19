В Иркутской области пройдёт экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

С 16 сентября по 31 октября в Иркутской области пройдёт экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Иркутской области.
Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населённых пунктов Иркутской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок бумаги высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф.
Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
По результатам акции будет составлен зелёный рейтинг муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика согласно расписанию акции.
По итогам акции все участники будут награждены благодарностями, а самые результативные – денежными премиями. Премии выплачиваются в зависимости от количества собранной макулатуры (начиная от 500 кг) и от расстояния до пункта приёма и переработки макулатуры.
В случае если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты получат ценные призы, которые сами смогут выбрать.
1 место
- Аллея из 10 саженцев редких пород деревьев (маньчжурский орех, дуб, явор, туя);
- Телескоп;
- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту).
2 место
- Экокинофестиваль – увлекательный видео формат для изучения принципов экологического равновесия;
- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту);
- Цифровой микроскоп.
З место
- Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), в одном из дворов на выбор победителя;
- Пополнение библиотечного фонда (на сумму, соответствующую призовому месту);
- Конструктор «Лего техник».
Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит 2 раза год (раз в полугодие) на регулярной основе.
Можно приносить на акцию глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Можно сдавать архивы администраций и организаций, гарантируется конфиденциальная утилизация. Не следует приносить чеки, ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовую посуду и т.п.), упаковку от яиц, бумажные салфетки и полотенца.
Для подготовки к сдаче следует удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, отделить металлические пружины, хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки на переработку развернуть и сложить, сообщает пресс-служба администрации Аларского района.
График сбора макулатуры в Иркутской области
|
Муниципальное образование/город
|
Ссылка на район
|
Дата вывоза макулатуры
|
Чунский район
|
Чунский
|
16.09.2019
|
Тайшетский район
|
Тайшетский
|
17.09.2019
|
Нижнеудинский район
|
Нижнеудинский
|
18.09.2019
|
Город Тулун
|
Тулун
|
19.09.2019
|
Тулунский район
|
Тулунский
|
19.09.2019
|
Куйтунский район
|
Куйтунский
|
20.09.2019
|
Город Усть-Илимск
|
Усть-Илимск
|
23.09.2019
|
Усть-Илимский район
|
Усть-Илимский
|
24.09.2019
|
Нижнеилимский район
|
Нижнеилимский
|
25.09.2019
|
Усть-Кутский район
|
Усть-Кутский
|
26.09.2019
|
Город Зима
|
Зима
|
27.09.2019
|
Зиминский район
|
Зимский
|
27.09.2019
|
Город Саянск
|
Саянск
|
30.09.2019
|
Ангарское МО
|
Ангарск
|
01.10.2019
|
Заларинский район
|
Заларинский
|
02.10.2019
|
Нукутский район
|
Нукутский
|
03.10.2019
|
Аларский район
|
Аларский район
|
04.10.2019
|
Город Черемхово
|
Черемховский
|
07.10.2019
|
Черемховский район
|
Черемховский
|
07.10.2019
|
Город Свирск
|
Свирск
|
08.10.2019
|
город Усолье-Сибирское
|
Усолье-Сибирское
|
09.10.2019
|
Усольский район
|
Усольский
|
10.10.2019
|
Боханский район
|
Боханский
|
10-15.10.2019
|
Иркутский район, Иркутск
|
Иркутский
|
16-18.10.2019
|
Осинский район
|
Осинский
|
17.10.2019
|
Ольхонский район
|
Ольхонский
|
18.10.2019
|
Баяндаевский район
|
Баяндаевский
|
21.10.2019
|
Эхирит -Булгатский
|
Эхирит-Булагатский
|
22.10.2019
|
Слюдянский район
|
Слюдянский
|
23-24.10.2019
|
Шелеховский район
|
Шелеховский
|
25.10.2019
|
Братский район
|
Братский
|
28-31.10.2019
|
город Братск
|
Братск
|
28-31.10.2019