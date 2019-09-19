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Банк России проведёт в Чите День открытых дверей

Банк России проведёт в Чите День открытых дверей
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам покажут уникальную выставку монет, посвящённых Сибири

28 сентября в отделении по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации пройдёт традиционный День открытых дверей. Забайкальцы смогут посетить уникальную выставку монет, посвящённых Сибири, узнать, как работает система удалённой идентификации, побывать внутри инкассаторского автомобиля. Мероприятие состоится в Чите с 10 до 18 часов.

В День открытых дверей будут проведены выставка кассовой техники и мастер-классы по определению подлинности банкнот. Посетители ознакомятся со специальными приборами экспертов и смогут проверить на них свои деньги, а также узнают, как перерабатываются ветхие купюры и как они выглядят после переработки. Площадки будут работать как в открытой зоне, так и в здании отделения, для посещения которого необходимо записаться заранее.

- В этот раз мы подготовили для наших гостей ещё больше интересных мастер-классов и конкурсов, которые касаются работы Банка России, денег и сферы финансов. Все, кто хочет научиться грамотно распоряжаться своим бюджетом, могут принять участие в финансовых играх, которые пройдут в духе известных интеллектуальных шоу. Все желающие также могут записаться на экскурсию в музей, где наши эксперты расскажут об истории наличного денежного обращения, – рассказал управляющий отделением Чита Сибирского ГУ Банка России Сергей Калугин.

Чтобы попасть в здание отделения и стать участником финансовых игр, а также записаться на экскурсию, достаточно зарегистрироваться на сайте Центробанка, выбрав подходящее время и тему. Для посещения необходим паспорт гражданина Российской Федерации. Дети, не достигшие 14 лет, допускаются на экскурсии в сопровождении взрослого при предъявлении паспорта. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края.
Чита банк день открытых дверей
 
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