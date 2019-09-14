Это связано с проведением ремонтных работ
С 17 сентября до 29 сентября будут изменены схемы движения городских маршрутов под номерами 2, 3, 4, 15, 17, 19, 23, 28, 29, 30, 31, 31 квартал, 33, 37, 42, 51, 55, 64, 77, 80, 82, 92, 95, 97, 97 квартал.
Изменения вводятся в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части автодороги по улице Ербанова в Улан-Удэ с закрытием участка от улицы Коммунистическая до улицы Ленина, и по улице Ленина с закрытием участка от улицы Нестерова до улицы Сухэ-Батора,
Объезд закрытых для движения улиц будет осуществляться по улицам Смолина, Сухэ-Батора, Коммунистическая согласно прилагаемой схеме.
Об этом сообщает управлении по информационной политике.
В центре Улан-Удэ временно изменится схема движения автобусов
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