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В Забайкалье начался фестиваль СМИ

В Забайкалье начался фестиваль СМИ
Общество,  Фото:pixabay.com
В работе мероприятия принимает участие зам полпреда РФ в ДФО Григорий Куранов

2 сентября в Чите состоялось открытие фестиваля средств массовой информации «Регион-медиа 2019». Его участниками стали представители краевых, районных и федеральных СМИ, пресс-служб, высших учебных заведений, блогеры, руководители крупных предприятий и компаний. На церемонии открытия старейшим журналистам региона были вручены медали «100 лет Союзу журналистов России».

Впервые в рамках фестиваля начал свою работу медиафорум «Инфорум». Прошла работа первой дискуссионной площадки «Новые дальневосточники – открывая возможности. Образ Забайкалья в современных реалиях». В ней приняли участие руководитель края Александр Осипов; заместитель полномочного представителя РФ в ДФО Григорий Куранов; главный редактор «Russia Beyond» Всеволод Пуля; председатель регионального отделения союза журналистов, секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова; работники сферы СМИ региона.

В ходе работы площадки обсуждались вопросы создания позитивного образа Забайкальского края в средствах массовой информации, влияния на этот вопрос журналистов и власти. Встреча прошла в формате свободной дискуссии, где любой из присутствующих мог высказать свое мнение и задать интересующие вопросы.

Также на образовательном практикуме «Инфорума» его спикеры проведут мастер-классы по актуальным темам: «Как сохранить тиражи в век Интернета», «Использование в репортёрской работе новейших технологий, и что делать, если таковых нет», «Как традиционным медиа эффективно работать в социальных сетях: стратегия, инструменты, успешные кейсы», «Как работать с мультимедиа».

Кроме этого, в рамках «Регион-медиа» пройдёт интерактив на актуальную тему о правовых рисках при распространении информации работниками медиа. Его проведут дальневосточные эксперты. Состоятся мастер-классы для пресс-секретарей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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