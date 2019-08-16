Бурятская певица представила клип на песню «Колыбельная для сына»









В клипе снялись известные люди Бурятии со своими детьми: телеведущие Булат Цыденешеев, Валерий Скосырский, ведущий Доржи Найданов, артистка театра «Байкал» Валентина Юндунова и другие.





В клипе снялись известные люди Бурятии со своими детьми: телеведущие Булат Цыденешеев, Валерий Скосырский, ведущий Доржи Найданов, артистка театра «Байкал» Валентина Юндунова и другие.

Артиска Сэсэг Аюшеева представила свой новый клип на песню «Улгын дуун» («Колыбельная для сына»). Певица на своей странице в соцсети отмечает - «в этой работе мы отразили всю любовь к нашим детям и показали красоту взаимоотношений родителей и детей».- Главным реквизитом съёмок были - улгы, которая служила в прошлом колыбелью, и немного жалко, что на сегодня она используется в редких случаях. И даже я была укачана нежными руками моих родителей, дедушек и бабушек, и благодаря тому, что моя любимая бабушка сохранила колыбель, я с удовольствием использовала ее в клипе, - рассказывает вокалистка.Сэсэг Аюшеева поблагодарила всех, кто принимал участие в съемках музыкального ролика – актёров, автора идеи, продюсера, автора песни, а также своих друзей.- Ура! Мы пришли к финишу! И я от всей души хочу поблагодарить моих дорогих друзей - и все они родители этих прекрасных мальчиков. Я благодарна автору этой песни Юлии Будаевой, за это творение, за музыку, что сумели тронуть души и сердца многих родителей. Благодарю всех актёров, которые профессионально подошли к задаче, - пишет она в соцсети.В ролике показывается, как молодая пара приходит в гости к родителям с маленьким сыном. Малыш не может уснуть в современной люльке, купленной из магазина, и капризничает. Тогда его дедушка достает старую колыбель – улгы, и мальчик спокойно засыпает именно в ней.