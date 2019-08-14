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В Бурятии действуют 4 лесных пожара

В Бурятии действуют 4 лесных пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Всего за сутки проводились работы по тушению восьми

За сутки в Бурятии был обнаружен 1 лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Всего за прошедшие сутки в республике проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 3315 га. В результате, два лесных пожара локализованы.

На тушении работало 322 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 28 единиц лесопожарной техники.

По состоянию на утро 14 августа проводятся работы по тушению четырёх лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Также продолжаются работы по дотушиванию одного локализованного очага.

Кроме этого, продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике общей площадью около 520 га. Там работают более 100 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов.

Лесной пожар в Джергинском заповеднике на площади около 600 га локализован. Ещё два очага возгорания на особо охраняемых природных территориях - в Джергинском и Баргузинском заповедниках также ликвидированы.

Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 27 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 102 696 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой в Северо-Байкальском районе, на территории Забайкальского национального парка и Джергинского заповедника действует режим ЧС. 
лесные пожары
 
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