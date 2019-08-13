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В Иркутске почтили память заслуженных лётчиков

В Иркутске почтили память заслуженных лётчиков
Общество,  Фото:Мэрия Иркутска
К мемориальным доскам возложили цветы

В Иркутске возложили цветы к мемориальным доскам заслуженных лётчиков. В мероприятии участвовали ветераны 30-й Воздушной армии Верховного Главного командования города Иркутска, юнармейцы, члены общественной организации «Наш Иркутск», а также специалисты отдела по молодёжной политике администрации города.

- На улице Поленова 18 участники мероприятия почтили память советского военачальника, участника Великой Отечественной войны, генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза Владимира Безбокова. Цветы возложены к мемориальным доскам главного маршала авиации Александра Голованова (ул. Декабрьских Событий 97), авиаконструктора Николая Камова (ул. Декабрьских Событий 20), конструктора вертолётов Михаила Миля (ул. Карла Либкнехта 5), а также одного из первых маршалов Советского Союза Александра Егорова – у дома №4 на одноименной улице, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

12 августа – День Военно-воздушных сил Российской федерации. Этот праздник получил статус памятного дня. Он установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государства.
Иркутск
 
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