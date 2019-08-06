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В Иркутской области отловят бездомных собак в зоне ЧС

В Иркутской области отловят бездомных собак в зоне ЧС
Общество,  Фото:pixabay.com
Только в Тулуне отловят до 1 сентября более 300 бродячих животных

Служба ветеринарии Иркутской области должна завершить отлов основной части бездомных животных до начала учебного года, чтобы дети, живущие в зоне ЧС, не пострадали от агрессивных собак. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Левченко на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тулуне.

Более 300 бездомных собак планируется отловить в Тулуне до 1 сентября. Для этого завтра там начнёт работать специализированная бригада.

- Службой проводится большая комплексная профилактика особо опасных заболеваний. Привито против бешенства 3700 голов, проведена дезинфекция 728 объектов, 114 тысяч квадратных метров. Дератизация против грызунов – на 212 объектах, это 56 тысяч квадратных метров. Всего зоне подтопления отловлено 375 голов, в том числе 279 в Тулуне. Дополнительно выделены средства на отлов с 1 августа 565 собак, – рассказал руководитель областной службы ветеринарии Борис Балыбердин.

Также на заседании были доложены результаты этапов работы по решению вопросов, связанных с обследованием пострадавших и уничтоженных домов в зоне затопления, выдачи населению жилищных сертификатов или предоставления других вариантов получения нового жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
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