В Иркутской области отловят бездомных собак в зоне ЧС

Только в Тулуне отловят до 1 сентября более 300 бродячих животных







Служба ветеринарии Иркутской области должна завершить отлов основной части бездомных животных до начала учебного года, чтобы дети, живущие в зоне ЧС, не пострадали от агрессивных собак. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Левченко на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Тулуне.Более 300 бездомных собак планируется отловить в Тулуне до 1 сентября. Для этого завтра там начнёт работать специализированная бригада.- Службой проводится большая комплексная профилактика особо опасных заболеваний. Привито против бешенства 3700 голов, проведена дезинфекция 728 объектов, 114 тысяч квадратных метров. Дератизация против грызунов – на 212 объектах, это 56 тысяч квадратных метров. Всего зоне подтопления отловлено 375 голов, в том числе 279 в Тулуне. Дополнительно выделены средства на отлов с 1 августа 565 собак, – рассказал руководитель областной службы ветеринарии Борис Балыбердин.Также на заседании были доложены результаты этапов работы по решению вопросов, связанных с обследованием пострадавших и уничтоженных домов в зоне затопления, выдачи населению жилищных сертификатов или предоставления других вариантов получения нового жилья. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.