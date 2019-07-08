Первенство России по ориентированию проведут в Бурятии
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Соревнования пройдут в Кабанском районе
С 26 по 30 июля в Кабанском районе Бурятии состоятся престижные турниры по спортивному ориентированию – Первенство России, Всероссийские соревнования и Открытые республиканские соревнования «За Байкалом».
Соревнования будут проходить в окрестностях посёлка Селенгинск и станции Таловка в дисциплинах «Кросс–выбор», «Кросс–эстафета», «Кросс–спринт», «Кросс–лонг» и «Кросс–классика». Спортсмены будут состязаться в предгорьях Хамар-Дабана, переходящих в долину Селенги.
Перед первенством с 23 по 26 июля в селе Сухой Кабанского района пройдёт Всероссийский лагерь-сбор. Здесь ориентировщики проведут индивидуальные тренировки и примут участие в добровольческой акция по уборке побережья Байкала от мусора.
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