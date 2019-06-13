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Улан-удэнцев приглашают посмотреть «Белорусский вокзал»

Улан-удэнцев приглашают посмотреть «Белорусский вокзал»
Общество, 
Бурятская филармония примет участие во всероссийской акции «Великое кино великой страны»

В рамках фестиваля телевизионных и художественных фильмов «Утро Родины» 22 июня в Бурятской филармонии пройдёт благотворительный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал».

Фестиваль «Утро Родины» проводится в Южно-Сахалинске второй год подряд. В этом году в рамках фестиваля организована акция «Великое кино великой страны». Цель акции – вспомнить подвиг защитников Отечества. Акцию поддержат в 100 городах России, в том числе и в Улан-Удэ, показом картины Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

Фильм «Белорусский вокзал» был снят в 1971 году. В нём сыграли знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и другие.

Бурятская филармония приглашает на показ фильма 22 июня в 12:00. Вход свободный.


Возрастное ограничение 12+
фильм
 
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