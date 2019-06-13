Бурятская филармония примет участие во всероссийской акции «Великое кино великой страны»
В рамках фестиваля телевизионных и художественных фильмов «Утро Родины» 22 июня в Бурятской филармонии пройдёт благотворительный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал».
Фестиваль «Утро Родины» проводится в Южно-Сахалинске второй год подряд. В этом году в рамках фестиваля организована акция «Великое кино великой страны». Цель акции – вспомнить подвиг защитников Отечества. Акцию поддержат в 100 городах России, в том числе и в Улан-Удэ, показом картины Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».
Фильм «Белорусский вокзал» был снят в 1971 году. В нём сыграли знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и другие.
Бурятская филармония приглашает на показ фильма 22 июня в 12:00. Вход свободный.
Возрастное ограничение 12+
Улан-удэнцев приглашают посмотреть «Белорусский вокзал»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Желающие могут принять участие в конкурсе
Завтра отмечается Всемирный день донора
Соревнования продлятся два дня
Всего в Улан-Удэ благоустроят 37 дворов
Было развёрнуто пять площадок по обсуждению проблемных вопросов города
Учёные исследуют историю крепости Форт-Росс в США
В рамках празднования Дня России в отделе МВД РФ «Тункинский» состоялось торжественное вручение паспортов подросткам
Бурятская лучница продолжает борьбу на чемпионате мира
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с праздника на площади Советов
Было вывезено 20 кубометров мусора
Продукцию ввезли пассажиры из Таджикистана
Редактор филиппинского журнала накануне ознакомилась с атласом тибетской медицины
Специалисты Росреестра провели обследование наименований географических объектов в Кабанском районе Бурятии
Доржи Токтохоев погиб при задержании вооружённого преступника
Праздничные гуляния были посвящены Дню России