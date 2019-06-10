Улан-удэнцев начали штрафовать за парковку на газонах

На водителей, паркующихся в неположенных местах, идёт массовая охота
В Улан-Удэ водителей начали штрафовать за парковку на газонах. Сотрудники администрации города проводят рейды и выявляют нарушителей. Также о парковке вне положенном месте сообщают неравнодушные люди с помощью сайта «Активный гражданин». Об этом сообщил сегодня на брифинге в мэрии начальник управления административного контроля Владимир Соснин.
Неправильную парковку фиксируют на фото или видео, а после письмо об административном нарушении отправляется в Госавтоинспекцию для принятия правового решения. Речь идёт не только зелёных насаждениях, но и о местах, предусмотренных для газонов.
Нарушителям сотрудники ГИБДД выписывают штраф в размере двух тысяч рублей. О 15-ти нарушениях уже сообщили в Госавтоинспекцию. Кроме того, в прошлую пятницу было выявлено ещё 35 фактов.
Как пояснил Владимир Соснин, зачастую машины ставят там, где могла расти трава и её нужно было бы лишь косить. Но автомобили, мусор, дорожный смёт и прочее уничтожили траву.
- Учитывая, что есть такие факты, мы начали проводить рейды, проводить разъяснения среди населения о том, что данные мероприятия запрещены как правилами благоустройства, так и правилами дорожного движения, – пояснил Владимир Соснин.
По его словам, зачастую автовладельцы жалуются на отсутствие парковочных мест и ставят машину ближе к дому под окнами. Но как выясняется после обследования территории, места для парковки имеются, но несколько дальше, чем это хотелось бы водителю.
- Проводили рейды по территории центра города, выявляли около Гостиных рядов, около налоговой транспортные средства стоят на зелёной зоне. То есть ряд мест, где самостоятельно должна произрастать трава, ставятся транспортные средства. Хотелось бы обратиться к жителям, чтобы внимательно выбирали места для парковки, а также смотрели чтобы данное место не являлось местом для размещения зелёных насаждений, – попросили Владимир Соснин.
Кроме того, в законе Бурятии может появиться статья о запрете стоянки на газонах.
- На сегодня мы вышли с законодательной инициативой, чтобы статья «Стоянка транспортных средств на зелёных насаждениях, либо местах предназначенных для них» была в законе республики, доложил Владимир Соснин.
Предложение о поправках в закон внесут на осеннюю сессию Народного Хурала.
Улан-удэнцев начали штрафовать за парковку на газонах
Общество, Фото:
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