10 Июня

09 Июня

Популярное

Улан-удэнцев начали штрафовать за парковку на газонах

Улан-удэнцев начали штрафовать за парковку на газонах
Общество,  Фото:pixabay.com
На водителей, паркующихся в неположенных местах, идёт массовая охота

В Улан-Удэ водителей начали штрафовать за парковку на газонах. Сотрудники администрации города проводят рейды и выявляют нарушителей. Также о парковке вне положенном месте сообщают неравнодушные люди с помощью сайта «Активный гражданин». Об этом сообщил сегодня на брифинге в мэрии начальник управления административного контроля Владимир Соснин.

Неправильную парковку фиксируют на фото или видео, а после письмо об административном нарушении отправляется в Госавтоинспекцию для принятия правового решения. Речь идёт не только зелёных насаждениях, но и о местах, предусмотренных для газонов.

Нарушителям сотрудники ГИБДД выписывают штраф в размере двух тысяч рублей. О 15-ти нарушениях уже сообщили в Госавтоинспекцию. Кроме того, в прошлую пятницу было выявлено ещё 35 фактов.

Как пояснил Владимир Соснин, зачастую машины ставят там, где могла расти трава и её нужно было бы лишь косить. Но автомобили, мусор, дорожный смёт и прочее уничтожили траву.

- Учитывая, что есть такие факты, мы начали проводить рейды, проводить разъяснения среди населения о том, что данные мероприятия запрещены как правилами благоустройства, так и правилами дорожного движения, – пояснил Владимир Соснин.

По его словам, зачастую автовладельцы жалуются на отсутствие парковочных мест и ставят машину ближе к дому под окнами. Но как выясняется после обследования территории, места для парковки имеются, но несколько дальше, чем это хотелось бы водителю.

- Проводили рейды по территории центра города, выявляли около Гостиных рядов, около налоговой транспортные средства стоят на зелёной зоне. То есть ряд мест, где самостоятельно должна произрастать трава, ставятся транспортные средства. Хотелось бы обратиться к жителям, чтобы внимательно выбирали места для парковки, а также смотрели чтобы данное место не являлось местом для размещения зелёных насаждений, – попросили Владимир Соснин.

Кроме того, в законе Бурятии может появиться статья о запрете стоянки на газонах.

- На сегодня мы вышли с законодательной инициативой, чтобы статья «Стоянка транспортных средств на зелёных насаждениях, либо местах предназначенных для них» была в законе республики, доложил Владимир Соснин.

Предложение о поправках в закон внесут на осеннюю сессию Народного Хурала.
штраф парковка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Ольхоне собрали 450 мешков с мусором
На Ольхоне собрали 450 мешков с мусором
Общество, 10.06.2019
На Ольхоне состоялся «Праздник чистоты»
Турнир по мини-лапте прошёл в Улан-Удэ
Турнир по мини-лапте прошёл в Улан-Удэ
Общество, 10.06.2019
В Советском районе Улан-Удэ прошёл турнир по мини-лапте
В Бурятии на смену жаре идёт непогода
В Бурятии на смену жаре идёт непогода
Общество, 10.06.2019
Синоптики сообщили об ухудшении погоды
Старейший стадион Братска открылся после реконструкции
Старейший стадион Братска открылся после реконструкции
Общество, 10.06.2019
6 июня в Падунском районе Братска открылся обновлённый стадион «Труд»
Выпускник Буддийского университета снимает весёлые вайны
Выпускник Буддийского университета снимает весёлые вайны
Общество, 10.06.2019
В роликах юноша неудачно «подкатывает» к понравившейся ему девушке
В Бурятии закроют переезд в Ильке
В Бурятии закроют переезд в Ильке
Общество, 10.06.2019
Он будет закрыт с 11 по 14 июня
Спектакль-концерт «Намжил Нимбуев. Стихи» покажут в Улан-Удэ
Спектакль-концерт «Намжил Нимбуев. Стихи» покажут в Улан-Удэ
Общество, 10.06.2019
Постановку будет сопровождать живая, авторская музыка от гитариста и барабанщика
Этнографический музей в Бурятии остался без директора
Этнографический музей в Бурятии остался без директора
Общество, 10.06.2019
Сергей Мещеряков уехал на постоянное место жительства в Москву
В Черемхово появилась скульптура влюблённой пары
В Черемхово появилась скульптура влюблённой пары
Общество, 10.06.2019
Скульптор запечатлел момент предложения руки и сердца
В Бурятии уничтожат говядину из Монголии
В Бурятии уничтожат говядину из Монголии
Общество, 10.06.2019
Мясо везла пассажирка поезда
Бурятские лучники завоевали четыре медали чемпионата мира
Бурятские лучники завоевали четыре медали чемпионата мира
Общество, 10.06.2019
Татьяна Андриевская завоевала медали и в личном, и в командном зачёте  
Выпускники улан-удэнских школ сдали 7 госэкзаменов
Выпускники улан-удэнских школ сдали 7 госэкзаменов
Общество, 10.06.2019
Аттестаты будут вручать с 16 июня по 28 июня
Стивен Сигал посетил дацан в Санкт-Петербурге
Стивен Сигал посетил дацан в Санкт-Петербурге
Общество, 10.06.2019
Его снимки с ламами и прихожанами появились в Сети
Июнь в нацпарке в Бурятии: багульник, медведи, белая радуга
Июнь в нацпарке в Бурятии: багульник, медведи, белая радуга
Общество, 10.06.2019
Медведи массово выходят на берег Байкала, где их ждёт угощение. «Байкал-Daily» представляет яркий фоторепортаж Сергея Тарасенко из Забайкальского нацпарка

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^