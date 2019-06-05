В командном зачёте по плаванию победила команда Иркутской области
Пловцы Бурятии взяли две медали на соревнованиях по плаванию в рамках Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019». Соревнования проходили 4 июня в водноспортивном комплексе «Солнечный» в Иркутске.
В личном зачёте среди женщин в плавании вольным стилем бронзовую медаль выиграла Зоригма Ринчиндоржиева из Республики Бурятия. Золотые медали завоевали Анастасия Кузьмина и Полина Антипина (Иркутская область) и Валентина Кожевина (Омская область). Серебряными призёрами стали Наталья Стась (Еврейская автономная область) и Елена Степина (Красноярский край).
Среди мужчин в личном зачёте победителями стали Иван Михайлов (Республика Бурятия), Дмитрий Мирошников (Омская область), Александр Чалин (Кемеровская область). Серебряные награды завоевали Сергей Шарыпов (Иркутская область), Александр Шарыгин (Республика Алтай) и Юрий Твердохлебов (Забайкальский край). Бронзовые медали взяли Евгений Порошин (Алтайский край), Дмитрий Белянкин (Республика Алтай), Михаил Давлетгареев (Красноярский край).
В эстафетном плавании победу одержала смешанная команда Иркутской области, второе место заняла сборная Омской области, третье место – представители Еврейской автономной области.
По итогам соревнований в командном зачёте победили спортсмены Иркутской области, на втором месте оказались представители Омской области, на третьем месте – Красноярский край. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
У Бурятии 2 медали «Парасибириады» по плаванию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В командном зачёте по плаванию победила команда Иркутской области
Бурятский драмтеатр поедет по районам с проектом «Буряад театр на селе»
Он обошёл соперников из Забайкалья, Алтая и Приангарья
Прикоснуться к ней верующие смогут в Шулутском дацане
Жители близлежащих домов борются по-своему, обкидывая машины из окон
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг детских и спортивных площадок в Улан-Удэ
Первенство России прошло в Королёве
Она будет работать почти месяц
За нарушение родителям грозит штраф
По городу проедет свадебный кортеж из машин с символикой такси
Уже есть первая выпускница, сдавшая ЕГЭ по китайскому языку
Ребята увидели спектакль «Тараканище»
Рейтинг возглавила Карелия
Более 30 десятиклассников приняли участие в районной спартакиаде по допризывной подготовке в посёлке Таксимо Муйского района
Борцы Бурятии готовятся в Аршане к чемпионату России