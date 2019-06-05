У Бурятии 2 медали «Парасибириады» по плаванию

В командном зачёте по плаванию победила команда Иркутской области



Пловцы Бурятии взяли две медали на соревнованиях по плаванию в рамках Спортивных игр Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019». Соревнования проходили 4 июня в водноспортивном комплексе «Солнечный» в Иркутске.



В личном зачёте среди женщин в плавании вольным стилем бронзовую медаль выиграла Зоригма Ринчиндоржиева из Республики Бурятия. Золотые медали завоевали Анастасия Кузьмина и Полина Антипина (Иркутская область) и Валентина Кожевина (Омская область). Серебряными призёрами стали Наталья Стась (Еврейская автономная область) и Елена Степина (Красноярский край).



Среди мужчин в личном зачёте победителями стали Иван Михайлов (Республика Бурятия), Дмитрий Мирошников (Омская область), Александр Чалин (Кемеровская область). Серебряные награды завоевали Сергей Шарыпов (Иркутская область), Александр Шарыгин (Республика Алтай) и Юрий Твердохлебов (Забайкальский край). Бронзовые медали взяли Евгений Порошин (Алтайский край), Дмитрий Белянкин (Республика Алтай), Михаил Давлетгареев (Красноярский край).



В эстафетном плавании победу одержала смешанная команда Иркутской области, второе место заняла сборная Омской области, третье место – представители Еврейской автономной области.



По итогам соревнований в командном зачёте победили спортсмены Иркутской области, на втором месте оказались представители Омской области, на третьем месте – Красноярский край. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.

