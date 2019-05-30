Победителей наградили грамотами и подарками
7 школ Тарбагатайского района Бурятии приняли участие в конкурсе прокуратуры «Коррупция глазами детей», «Сохраним леса от пожаров».
- Конкурс проведён в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, привлечения внимания учащихся к проблеме коррупции в современном обществе, формирования уважительного отношения к окружающей среде. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Организаторы отмечают, что каждая работа была интересна, оригинальна, отражала насущные проблемы сохранения экологии и защиты лесов от пожаров, борьбы с коррупцией.
В конкурсе на тему «Коррупция глазами детей» победили ученики Барыкинской и Заводской общеобразовательных школ. Победителями конкурса рисунков «Сохраним леса от пожаров» стали учащиеся Куйтунской, Заводской и Большекуналейской школ.
В прокуратуре района в торжественной обстановке победителям вручены грамоты и памятные подарки.
В Бурятии завершился конкурс «Коррупция глазами детей» и «Сохраним леса»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Детям предлагают поучаствовать в проекте «Театр-дети»
За 4 месяца комплексные медосмотры прошли 1151 человек
Дмитрий Мункуев ушёл на 64-м году жизни
Потерпевшая воспользовалась услугами клининговой компании
Победителей наградили грамотами и подарками
Делали ремонт и устраняли последствия аварий
В ответ заключённые женщины показали свой творческий номер
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 мая по республике по северу местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом
Гости из Приангарья забрали весь пьедестал в классе переднеприводных автомобилей
Первое место ему принесла победа над представителем Забайкальского края
Посетителей ждут участие в празднике молодой картошки и конкурсах кулинаров и рыбаков
Будущие приёмные родители пообщаются с детьми и получат консультацию
Его участниками станут ребята из детских центров социального обслуживания
До этого они стали лучшими на первенстве Сибири и призёрами на первенстве России
В общекомандном зачёте весь пьедестал заняли команды из Улан-Удэ