В Бурятии завершился конкурс «Коррупция глазами детей» и «Сохраним леса»

Победителей наградили грамотами и подарками



7 школ Тарбагатайского района Бурятии приняли участие в конкурсе прокуратуры «Коррупция глазами детей», «Сохраним леса от пожаров».



- Конкурс проведён в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, привлечения внимания учащихся к проблеме коррупции в современном обществе, формирования уважительного отношения к окружающей среде. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Организаторы отмечают, что каждая работа была интересна, оригинальна, отражала насущные проблемы сохранения экологии и защиты лесов от пожаров, борьбы с коррупцией.



В конкурсе на тему «Коррупция глазами детей» победили ученики Барыкинской и Заводской общеобразовательных школ. Победителями конкурса рисунков «Сохраним леса от пожаров» стали учащиеся Куйтунской, Заводской и Большекуналейской школ.



В прокуратуре района в торжественной обстановке победителям вручены грамоты и памятные подарки.