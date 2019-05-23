В Улан-Удэ запустят 22 цифровых змея

Акция с воздушными змеями посвящена переходу Бурятии на цифровое телевидение



25 мая с 10 до 11 утра на площади Советов пройдёт акция «Запуск цифровых воздушных змеев», посвящённая переходу Бурятии на цифровое телевидение, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



Во время акции состоится зарядка ведущими, которой станут: фитнес инструктор, поставивший рекорд Гиннесса по наибольшему количеству подтягиваний на перекладине на двух пальцах Рафаэль Кулиев и автор системы «СКРИВКРОСС» Раф Кулиев.



«Волонтёры запустят 22 воздушных змея, которые символизируют 20 федеральных общедоступных каналов, а также будет запущен воздушный змей в виде цифровой бабочки, и цифровой змей с изображением Республики Бурятия», – рассказала ведущий аналитик по работе с молодёжью Молодёжного центра Бурятии Елена Бороева.



В зарядке примут участие именитые спортсмены: мастер-спорта России по плаванию, бронзовый призёр Первенства России по плаванию Ксения Зубакина; мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, многократный чемпион и призёр чемпионатов и Кубков России Баир Цыбекдоржиев; заслуженный мастер спорта России, участница Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призёр, многократный чемпион и призёр чемпионатов и кубков России Наталья Эрдыниева, а также поддержать акцию придут известные медиа личности и люди культуры.



Напомним, 3 июня 2019 года Бурятия перейдёт на цифровое эфирное телевещание. Аналоговое вещание 20 федеральных общедоступных каналов будет прекращено и продолжится только в «цифре». Региональные каналы продолжат транслироваться в аналоговом формате.

