В Бурятии местами температура опускалась до -50

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода



Утром местами туманы. Температура воздуха ночью 38-43, местами 29-34, днём 27-32, по югу 19-24. По северным районам 45-50 мороза, днём 34-39 мороза. По среднему и южному Прибайкалью небольшой снег, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура ночью 22-27, днём 18-23 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью 35-37, днём 25-27 мороза.