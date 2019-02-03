По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля по республике морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода
Утром местами туманы. Температура воздуха ночью 38-43, местами 29-34, днём 27-32, по югу 19-24. По северным районам 45-50 мороза, днём 34-39 мороза. По среднему и южному Прибайкалью небольшой снег, ветер юго-западный 8-13 м/с, температура ночью 22-27, днём 18-23 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью 35-37, днём 25-27 мороза.
В Бурятии местами температура опускалась до -50
Общество, Фото:
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