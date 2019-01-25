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В Курумканском районе реализуют соцпроект для детей-инвалидов

В Курумканском районе реализуют соцпроект для детей-инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
На воплощение проекта «Амаралга» выделено 1,4 млн рублей

Курумканский центр социальной помощи семьи и детям подвёл итоги работы за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Сотрудники центра рассказали, что успешно был реализован проект «Тепло семьи» по оказанию психолого-педагогической помощи замещающим семьям. Данный проект прошёл в рамках благотворительной программы «С любовью к детям!». Мероприятие охватило 23 замещающие семьи.

В ходе реализации проекта дети и родители прошли психологическую диагностику, получили индивидуальные консультации и посетили тренинги по программе «Мир семьи».

- Благодаря работе выездной «мобильной бригады» специалистов была обеспечена доступность к мероприятиям проекта замещающих семей, проживающих в отдалённых поселениях района, - отметила пресс-служба министерства.

Ещё один проект Курумканского центра стал успешным. Это проект «Амаралга» («Передышка»). Он стал победителем в конкурсном отборе социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грант в размере 1,4 млн рублей будет направлен на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами.

- Участниками проекта станут 70 семей Курумканского района, воспитывающих детей-инвалидов. В его рамках специалисты учреждения будут в домашних условиях оказывать адресную социальную помощь и психолого-педагогическое сопровождение семей, - добавила пресс-служба минсоцзащиты.

Целью проекта «Амаралга» является создание благоприятных условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, развитию внутренних ресурсов семей и преодолению их социальной изолированности.

Реализация проекта запланирована на период с 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2020 года.
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