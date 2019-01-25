В Курумканском районе реализуют соцпроект для детей-инвалидов

На воплощение проекта «Амаралга» выделено 1,4 млн рублей



Курумканский центр социальной помощи семьи и детям подвёл итоги работы за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Сотрудники центра рассказали, что успешно был реализован проект «Тепло семьи» по оказанию психолого-педагогической помощи замещающим семьям. Данный проект прошёл в рамках благотворительной программы «С любовью к детям!». Мероприятие охватило 23 замещающие семьи.



В ходе реализации проекта дети и родители прошли психологическую диагностику, получили индивидуальные консультации и посетили тренинги по программе «Мир семьи».



- Благодаря работе выездной «мобильной бригады» специалистов была обеспечена доступность к мероприятиям проекта замещающих семей, проживающих в отдалённых поселениях района, - отметила пресс-служба министерства.



Ещё один проект Курумканского центра стал успешным. Это проект «Амаралга» («Передышка»). Он стал победителем в конкурсном отборе социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грант в размере 1,4 млн рублей будет направлен на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами.



- Участниками проекта станут 70 семей Курумканского района, воспитывающих детей-инвалидов. В его рамках специалисты учреждения будут в домашних условиях оказывать адресную социальную помощь и психолого-педагогическое сопровождение семей, - добавила пресс-служба минсоцзащиты.



Целью проекта «Амаралга» является создание благоприятных условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, развитию внутренних ресурсов семей и преодолению их социальной изолированности.



Реализация проекта запланирована на период с 1 апреля 2019 года по 30 сентября 2020 года.

