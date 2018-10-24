Чемпионат по чтению вслух пройдёт в Улан-Удэ

Студенты прочитают тексты на бурятском языке
Открытый чемпионат по чтению вслух среди студентов вузов Байкальского региона «Бураядаараа уншая» состоится 25 октября в рамках республиканского праздника «День бурятского языка».
В этом году в чемпионате примут участие 20 студентов, в том числе пять представителей Иркутского государственного университета. Чемпионат проводится для пропаганды и популяризации чтения, бурятского языка и литературы среди учащейся молодёжи. Мероприятие пройдёт в зале научного совета Бурятского государственного университета, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
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