В Улан-Удэ для пенсионеров проведут компьютерные курсы



Национальная библиотека Бурятии продолжает набор пенсионеров и людей старшего возраста на курсы компьютерной грамотности.



- Курсы помогут вам освоить набор базовых знаний, необходимых современному пользователю, - поясняют организаторы.



Обучающая программа состоит из 5 занятий. Посетители научатся:



- печатать;

- искать информацию в интернете;

- пользоваться электронной почтой;

- общаться с близкими по видеосвязи.



Записаться на курсы можно: по телефону 21-91-90, а также по адресу: Национальная библиотека РБ, ул. Ербанова, 4 (1 этаж), региональный центр президентской библиотеки имени Ельцина.

