В Улан-Удэ для пенсионеров проведут компьютерные курсы

Обучающая программа состоит из 5 занятий
Национальная библиотека Бурятии продолжает набор пенсионеров и людей старшего возраста на курсы компьютерной грамотности.
- Курсы помогут вам освоить набор базовых знаний, необходимых современному пользователю, - поясняют организаторы.
Обучающая программа состоит из 5 занятий. Посетители научатся:
- печатать;
- искать информацию в интернете;
- пользоваться электронной почтой;
- общаться с близкими по видеосвязи.
Записаться на курсы можно: по телефону 21-91-90, а также по адресу: Национальная библиотека РБ, ул. Ербанова, 4 (1 этаж), региональный центр президентской библиотеки имени Ельцина.
Обучающая программа состоит из 5 занятий
В Восточном военном округе продолжается осенний призыв 2018 года граждан на военную службу
С января по сентябрь скорым поездом № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено более 87,5 тыс. пассажиров
На полигонах Восточного военного округа около 6 тысяч военнослужащих одновременно приступили к сдаче контрольных занятий
В селе Санага установят монумент божества высотой 41 метр, шириной 28 метров
Ему вручили медаль «Данк»
29 октября Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодёжи исполняется 100 лет
Вход на показ картины свободный
Открытие пройдёт сегодня
Состязания стартуют завтра
Аварию на водопроводе будут устранять сегодня
Ремонтные работы продолжались около суток
По данным Бурятского гидрометцентра 18 октября по республике без осадков
Помещение освятили священнослужители