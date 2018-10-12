Уже сегодня он начнёт работать в режиме «жёлтого мигания»
На улице Смолина, возле остановки «Виадук» появился светофор. Он будет включен 12 октября в 14:00 в режим «жёлтого мигания».
Остановки «Виадук» быпи перенесены в соответствии с требованиями по безопасности дорожного движения.
- При вводе данного светофорного объекта организован безопасный переход пешеходов через проезжую часть улицы Смолина напротив арки жилого дома №81 с последующим проведением работ по демонтажу существующих двух пешеходных переходов, - сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ появился светофор на Виадуке
Общество, Фото:
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