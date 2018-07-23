В Бурятии пройдёт фестиваль «Бакалдын на Северном Байкале»

Он стартует с 15 часов 28 июля
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает жителей Бурятии принять участие в традиционном празднике – фестивале «Бакалдын на Северном Байкале». Он состоится 28 июля в 15 часов на территории водолечебницы Хакусы в Северо-Байкальском районе республики.
– Слово «Бакалдын» в переводе с эвенкийского значит «встреча» – встреча друзей, семей, родовых племён, единомышленников. Этот праздник погружает гостей в культуру коренного народа Северного Байкала, знакомит с жизнью и бытом эвенков, их творчеством и культурой. А также с традициями и обычаями бережного отношения к природе и заботы о родном крае, что так созвучно с целями особо охраняемых природных территорий, – сообщает пресс-служба учреждения.
В программе фестиваля – выступления творческих коллективов, состязания, национальные обряды, мастер-классы и многое другое.
Он стартует с 15 часов 28 июля
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