Качество предоставления услуг станет новым девизом, заявили в МФЦ
Сегодня исполнилось 10 лет со дня образования Многофункционального центра Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуги. Жители республики получают услуги по принципу «одного окна».
- Качество предоставления услуг, станет нашим новым девизом. Главная оценка нашего труда - положительные отзывы, - заявил руководитель МФЦ Виктор Иванов.
Ежедневно около семи тысяч граждан обращаются в МФЦ за государственными и муниципальными услугами. В здании МФЦ на улице Ключевская, построенном в 2009 году, оборудовано 57 окон для приема и выдачи документов и 15 кабинетов. На сегодня в муниципальных образованиях создано 177 территориально обособленных структурных подразделений Центра (4 в Улан-Удэ), работает 23 филиала.
В многофункциональных центрах оказываются 142 государственных и муниципальных услуг, услуг иных организаций и органов.
По данным статистики, наиболее востребованными услугами у населения республики являются услуги по государственной регистрации права на недвижимое имущество, услуги в сфере социальной поддержки населения и миграционного учёта.
МФЦ Бурятии отмечает 10-летие
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Произведения были созданы в этом году в Лондоне
«Всегда мечтала побывать в Улан-Удэ», - заявила известная актриса
Он позвонил в полицию, услышав плач
Для желающих принять участие необходимо оплатить взнос
Более 50 должников в Бурятии арестовали за неуплату штрафов
«Бег Мира - 2018» пройдёт по Бурятии
Сумма задолженности была 163 тысячи рублей
Качество предоставления услуг станет новым девизом, заявили в МФЦ
Мероприятие собрало больше 500 участников
При увеличении кадров исследователи разглядели лицо
В эти выходные ожидаются сильные дожди
Участие примут любительские и трудовые коллективы
Для родителей детей-инвалидов и специалистов будут организованы различные мероприятия
Соревнования будут организованы в начале августа в селе Алханай
Большой портрет выполнят художники стрит-арта