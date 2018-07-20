МФЦ Бурятии отмечает 10-летие

Качество предоставления услуг станет новым девизом, заявили в МФЦ



Сегодня исполнилось 10 лет со дня образования Многофункционального центра Бурятии по предоставлению государственных и муниципальных услуги. Жители республики получают услуги по принципу «одного окна».



- Качество предоставления услуг, станет нашим новым девизом. Главная оценка нашего труда - положительные отзывы, - заявил руководитель МФЦ Виктор Иванов.



Ежедневно около семи тысяч граждан обращаются в МФЦ за государственными и муниципальными услугами. В здании МФЦ на улице Ключевская, построенном в 2009 году, оборудовано 57 окон для приема и выдачи документов и 15 кабинетов. На сегодня в муниципальных образованиях создано 177 территориально обособленных структурных подразделений Центра (4 в Улан-Удэ), работает 23 филиала.



В многофункциональных центрах оказываются 142 государственных и муниципальных услуг, услуг иных организаций и органов.



По данным статистики, наиболее востребованными услугами у населения республики являются услуги по государственной регистрации права на недвижимое имущество, услуги в сфере социальной поддержки населения и миграционного учёта.

