Со 2 июля стартовал приём заявок на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства администрации Улан-Удэ
К участию в конкурсе допускаются организации и учреждения культуры и искусства, деятели культуры и искусства, творческие коллективы, общественные организации, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители.
Ежегодно учреждаются два гранта по 35 тысяч рублей и три премии по 10 тысяч рублей.
Заявки принимаются со 2 июля по 23 июля. Контрактная информация на сайте администрации города - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120938/
В Улан-Удэ стартовал конкурс грантов в сфере культуры и искусства
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