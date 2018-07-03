В Улан-Удэ стартовал конкурс грантов в сфере культуры и искусства

Со 2 июля стартовал приём заявок на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства администрации Улан-Удэ



К участию в конкурсе допускаются организации и учреждения культуры и искусства, деятели культуры и искусства, творческие коллективы, общественные организации, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители.



Ежегодно учреждаются два гранта по 35 тысяч рублей и три премии по 10 тысяч рублей.



Заявки принимаются со 2 июля по 23 июля. Контрактная информация на сайте администрации города - http://www.ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/120938/



