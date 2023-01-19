В Бурятии на Южном Байкале планируют создать точку притяжения туристов

В ТОР (территория опережающего развития) «Бурятия» появился новый резидент – компания «Мыс капитанов». Инвестор планирует заняться туристическим проектом, создав новую точку притяжения на южном Байкале.Проект сформирует кольцевой маршрут по популярным местам отдыха существующего экопарка по течению реки Снежной на Южном Байкале. Ввод всех объектов новой туристической локации намечен на весну 2027 года, сообщили в пресс-службе АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».Планируется, что частные инвестиции в проект составят 189 млн рублей, а более 40 местных жителей получат работу.- Мы хотим объединить пять локаций экопарка южного Байкала по кластерному типу с главным акцентом на мысе Капитанов. Считаем, что это важный для Прибайкалья проект, поскольку на сегодняшний день подобные масштабные межрегиональные туристские комплексы в Бурятии отсутствуют. Создание туристской инфраструктуры позволит достичь экологического и социального эффекта, - заявила руководитель проекта ТОР «Мыс Капитанов» Татьяна Голубева.Туристский комплекс будет создан на юге озера Байкал, на мысе Капитанов у села Выдрино. Недалеко от места впадения реки Снежной на территории площадью 11,2 га проложат пешеходные дорожки и тропы, построят глэмпинги и тент-хаусы, гостиницы с детскими площадками и зонами отдыха, дома с индивидуальной благоустроенной территорией.Будет также построен пирс для гидроциклов и пристань для яхт и катеров. Появятся благоустроенные пляжные территории с душем, лежаками, раздевалками и санузлами.Уже к лету 2023 года планируется ввести в эксплуатацию первые модульные здания и глэмпинги с ландшафтным дизайном территории.