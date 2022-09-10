Южный Байкал. Уникальные редкости и красоты

— Если путь на север от Гремячинска до Северобайкальска уже достаточно изучен, то дорога вдоль Байкала в сторону Иркутска — настоящая Terra incognita. Очень нервная стремительная автомобильная трасса отделена от берега железной дорогой и Байкал с неё почти и не виден. Лишь несколько раз промелькнёт синяя полоска между берёз, да где-нибудь на горке вдруг откроется вид, и всё. Здесь все куда-то спешат, караваны фур и вечный ремонт. Зато тут множество больших и малых горных рек. Пока проезжаешь мост, пару секунд можно полюбоваться бескрайней таёжной далью. У мостов обычно бывают съезды к берегу. Рядом с населёнными пунктами — бойкая торговля дарами природы. Тут же у дороги коптится рыба. Как не остановиться? Но основные достопримечательности обычно всё-таки все проезжают мимо, — рассказывает Сергей.
Маяк в Бабушкине
Где-то в конце города перед речкой будет поворот налево, но нам нужно свернуть вправо и проехать под железнодорожным мостом на берег, где и расположен памятник промышленной архитектуры — сигнальный маяк, построенный в 1900 году. Детали для него отливались в Англии вместе с легендарными ледоколами «Байкал» и «Ангара».
Ступа Совершенной Победы в Танхое
Ступа построена в 2017 году последователями тибетского буддизма Алмазного пути традиции Карма Кагью под руководством высокочтимых лам Манивы Шераба Гьялцена Ринпоче и Оле Нидала Ринпоче. «Эта Буддийская Ступа продлевает время жизни, исполняет желания, оказывает благотворное воздействие на окружающее пространство и ведёт к освобождению и просветлению всех, кто видит её, прикасается к ней, думает о ней, ухаживает за ней и даже тех, кого обдувает веющий от неё ветер», — утверждает информационный стенд у гранитной святыни.
Рядом со Ступой расположен визит-центр Байкальского заповедника. Здесь можно посмотреть мемориальный комплекс «Байкальская переправа», посвященный истории Байкальской паромной железнодорожной переправы — грандиозного государственного проекта начала XX века. А на самом краю мыса приютилась бронзовая семейка нерп.
Тёплые озёра
Сразу после Выдрино и реки Снежной не пропустите поворот налево. Пять километров совершенно убитой дороги среди могучих реликтовых тополей, и вы в экологическом парке «Озёра на Снежной» — самом культовом месте иркутской части юго-восточного побережья Байкала. Три озера — «Изумрудное», «Сказка» и «Тёплое» — образовались в результате затопления карьеров чуть более ста лет назад. В период с 1900 по 1905 годы здесь добывали бутовый камень и песок для строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Теперь тут настоящая «европейская» идиллия! Главное развлечение — кормление лебедей травой прямо с рук.
Гранатовый пляж
Несколько раз встречал на туристических порталах заметки про гранатовый пляж в Байкальске с ярко-малиновыми и кричаще-розовыми картинками. «Гранатовый пляж простирается на несколько километров, однако его ширина — всего 5 м. По одну сторону от пляжа плещется Байкал, по другую находится болото. Некоторые из приезжающих сюда туристов набирают бордовый песок в бутылку и увозят с собой в качестве сувенира. И неудивительно — альмандину часто приписывают магические свойства, и всем интересно проверить, правда ли это. А еще считается, что гранат обладает лечебными свойствами, благотворно влияя на сердце», — пишется примерно на всех этих сайтах.
В этом году, оказавшись на берегу в Байкальске, решил отыскать-таки этот пляж. Долго шёл, и вот начали встречаться редкие красноватые мазки. А у ручья (Красного, как выяснилось потом) и вправду обнаружился серовато-красный песок! Истоптанный пляж длиной метров десять. Неужели туристы вывезли всё в бутылках? Или смыло? А вот местные жители про гранатовый пляж не слышали и называют это место «Красные пески». И да, фотошоп рулит! У соседнего же ручья грунт окрашен в рыжий цвет.
Канатная дорога на Соболиную гору
Город Байкальск кроме закрытого ЦКК известен шикарным горнолыжным курортом. Ну а летом тут можно прокатиться на кресельном подъемнике до смотровой площадки на горе Соболиной и насладиться панорамой Байкала с высоты 900 метров.
Мыс Шаманский
Самые популярные достопримечательности Слюдянки — памятник «Медведь и обезьяна» (в этом году вдруг попсово пoкрашен), мраморный вокзал и мыс Шаманский. Узкий серповидный скалистый Шаманский мыс — символическое начало Байкала. Тремя хребтами он вытянут на полкилометра и заканчивается Страшным камнем (Айха-Шулун). Здесь, согласно легенде, в пещере был похоронен шаман. Мыс считался священным и служил местом жертвоприношений и религиозных обрядов. При высоком уровне воды оконечность мыса иногда превращается в остров.
КБЖД
Кругобайкальская железная дорога — уникальное переплетение памятников природы и сложных инженерных творений. Для путешествия по КБЖД есть масса вариантов, но самый интересный, конечно, пеший. Посмотрите, например, наш фоторепортаж с Кругобайкалки 2018 года: «Пешком по самой красивой железной дороге».