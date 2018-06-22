Множество нарушений трудовых, пожарных, санитарных правил выявила прокуратура
В прокуратуру Прибайкальского района обратился бывший работник предприятия по производству заготовок столовых палочек для еды ООО «Восток» в селе Турунтаево.
- Установлено, что при организации работ предприятием не принято мер к очистке территории от горючих отходов. Рабочие помещения не обеспечены огнетушителями и автоматической пожарной сигнализацией. Система водоснабжения отсутствует. Комнаты общежития находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Не соблюдаются требования по охране труда, в том числе, по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, а также проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В суд направлен иск о запрете ООО «Восток» деятельности до устранения нарушений. Заявление прокурора удовлетворено. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Кроме того, работодатель нарушал и трудовое законодательство: не предоставлял работникам копии документов, связанных с осуществлением трудовой деятельности, нарушал порядок оформления трудовых отношений, ведения трудовых книжек, оплаты труда.
Директору предприятия внесено представление. В результате нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Государственная инспекция труда привлекла директора общества к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и оштрафовала на 3 тысячи рублей
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В Бурятии прикрыли предприятие по производству палочек для еды
Бизнес, Фото:
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