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Иркутская компания выплатила 9 миллионов долгов по зарплате

Бизнес, 
Не выплачивало заработную плату работникам ООО «НафтаБурСервис»

На предприятии нефтегазовой отрасли образовалась задолженность по выплате заработной платы за март 2018 года в размере более 9 млн. рублей. Долги были перед 146 работниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокурор района внёс представление генеральному директору ООО «НафтаБурСервис» с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда.

Также в отношении руководителя предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Государственной инспекцией труда в Иркутской области он оштрафован.

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

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