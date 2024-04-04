«Я такой неосмотрительный!» - раскаивался он
В паблике «Аноним 03» вышел пост, автор которого рассказал о том, что чуть не сбил людей на дороге. По его словам, это произошло утром 3 апреля около остановки «Туяа» в Улан-Удэ.
В сообщении водитель попросил прощения у пешеходов и объяснил, почему чуть не совершил наезд.
«03.04.2024 г. в 7:45 около остановки «Туяа» чуть не сбил людей, извините меня, я такой неосмотрительный! Я признаю свою ошибку, солнце ослепило глаза сильно, и я не увидел, какой горит цвет светофора. А впереди ехала маршрутка, так что я подумал, что «зелёный» горит. Благо, в пол нажал тормоз, простите меня, в следующий раз буду ездить внимательно», - раскаивается водитель.
История получила неоднозначные отклики от пользователей. Одни похвалили автора за раскаяние:
«Красавчик, хоть прощения попросил!»,
«Не анонимно, героев нужно знать в лицо!»,
«Молодец».
А другие просили его больше не садиться за руль:
«На велике катайся»,
«Сдай права и больше не садись за руль,
«Надо быть аккуратнее и внимательнее, очки купи!».
Водитель из Улан-Удэ признался в Сети, что чуть не сбил пешеходов
Происшествия, Фото:
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