Водитель из Улан-Удэ признался в Сети, что чуть не сбил пешеходов

«Я такой неосмотрительный!» - раскаивался он



В паблике «Аноним 03» вышел пост, автор которого рассказал о том, что чуть не сбил людей на дороге. По его словам, это произошло утром 3 апреля около остановки «Туяа» в Улан-Удэ.



В сообщении водитель попросил прощения у пешеходов и объяснил, почему чуть не совершил наезд.



«03.04.2024 г. в 7:45 около остановки «Туяа» чуть не сбил людей, извините меня, я такой неосмотрительный! Я признаю свою ошибку, солнце ослепило глаза сильно, и я не увидел, какой горит цвет светофора. А впереди ехала маршрутка, так что я подумал, что «зелёный» горит. Благо, в пол нажал тормоз, простите меня, в следующий раз буду ездить внимательно», - раскаивается водитель.



История получила неоднозначные отклики от пользователей. Одни похвалили автора за раскаяние:



«Красавчик, хоть прощения попросил!»,

«Не анонимно, героев нужно знать в лицо!»,

«Молодец».



А другие просили его больше не садиться за руль:



«На велике катайся»,

«Сдай права и больше не садись за руль,

«Надо быть аккуратнее и внимательнее, очки купи!».

