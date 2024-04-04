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Водитель из Улан-Удэ признался в Сети, что чуть не сбил пешеходов

Водитель из Улан-Удэ признался в Сети, что чуть не сбил пешеходов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Я такой неосмотрительный!» - раскаивался он

В паблике «Аноним 03» вышел пост, автор которого рассказал о том, что чуть не сбил людей на дороге. По его словам, это произошло утром 3 апреля около остановки «Туяа» в Улан-Удэ.

В сообщении водитель попросил прощения у пешеходов и объяснил, почему чуть не совершил наезд.

«03.04.2024 г. в 7:45 около остановки «Туяа» чуть не сбил людей, извините меня, я такой неосмотрительный! Я признаю свою ошибку, солнце ослепило глаза сильно, и я не увидел, какой горит цвет светофора. А впереди ехала маршрутка, так что я подумал, что «зелёный» горит. Благо, в пол нажал тормоз, простите меня, в следующий раз буду ездить внимательно», - раскаивается водитель.

История получила неоднозначные отклики от пользователей. Одни похвалили автора за раскаяние:

«Красавчик, хоть прощения попросил!»,
«Не анонимно, героев нужно знать в лицо!»,
«Молодец».

А другие просили его больше не садиться за руль:

«На велике катайся»,
«Сдай права и больше не садись за руль,
«Надо быть аккуратнее и внимательнее, очки купи!».
водители

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