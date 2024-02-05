В Улан-Удэ будут судить серийного насильника

Его обвиняют в изнасиловании трёх женщин
В Октябрьском районе Улан-Удэ перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в покушении на убийство и изнасилование трёх женщин, совершённых более 7 лет назад. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба Следственного управления СКР по Бурятии.
Следователи установили, что в 2016 году обвиняемый на территории Октябрьского района города в безлюдных местах совершил три нападения на незнакомых женщин с целью их изнасилования. «Потерпевшим он наносил удары по голове камнем или молотком. Женщины остались живы благодаря помощи случайных прохожих, своевременной госпитализации и оперативному вмешательству врачей», - сказано в сообщении.
В ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал «Байкал-Daily»,первое нападение произошло 16 апреля 2016 года около 22 часов возле перекрёстка автодорог улиц Сахьяновой и Жердева, рядом с водонапорной башни из красного кирпича. Преступник догнал сзади одиноко идущую девушку, нанёс ей удары тяжёлым предметом (предположительно камнем) по голове, после чего оттащил в кусты и изнасиловал.Второе нападение произошло 14 июня 2016 года около 1 часа в проулке между домами 72 и 52 по улице Павлова в Улан-Удэ. Потерпевшая девушка спешила на встречу к своему молодому человеку. В проулке на девушку, как и в первом случае, сзади напал неизвестный мужчина. Он нанёс ей молотком несколько ударов по голове, после чего попытался раздеть. Однако преступник испугался прохожих и сбежал.
Третье нападение произошло 24 декабря 2016 года около 23.20 часов во дворе дома 74 по улице Жердева в Улан-Удэ. Как и в первых двух случаях преступник со спины напал на возвращавшуюся с работы женщину, нанёс ей удары тяжёлым предметом по голове. После оттащил жертву к расположенным неподалёку гаражам и попытался раздеть. Но женщина, очнувшись, закричала. Услышав крики, к гаражам кинулся прохожий мужчина. Испугавшись его, насильник оставил жертву и скрылся.
Маньяка искали несколько лет по фотороботу. Были проведены десятки молекулярно-генетических экспертиз и исследований. Было даже несколько подозреваемых, которых в итоге пришлось отпустить. Нов феврале 2023 года пo пoдoзpeнию в coвepшeнии этих пpecтyплeний зaдepжaли paнee нe пpивлeкaвшегося к yгoлoвнoй oтвeтcтвeннocти З0-лeтнего мecтного житeля.
- Ha дoпpoce oн дaл пoдpoбныe пoкaзaния oб oбcтoятeльcтвax coвepшeнныx им пpecтyплeний, - oтмeтили тогда в следкоме.