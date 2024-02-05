В Улан-Удэ будут судить серийного насильника

Его обвиняют в изнасиловании трёх женщин

В Октябрьском районе Улан-Удэ перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в покушении на убийство и изнасилование трёх женщин, совершённых более 7 лет назад. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба Следственного управления СКР по Бурятии.

Следователи установили, что в 2016 году обвиняемый на территории Октябрьского района города в безлюдных местах совершил три нападения на незнакомых женщин с целью их изнасилования. «Потерпевшим он наносил удары по голове камнем или молотком. Женщины остались живы благодаря помощи случайных прохожих, своевременной госпитализации и оперативному вмешательству врачей», - сказано в сообщении.

В ходе проведённого предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Байкал-Daily»,первое нападение произошло 16 апреля 2016 года около 22 часов возле перекрёстка автодорог улиц Сахьяновой и Жердева, рядом с водонапорной башни из красного кирпича. Преступник догнал сзади одиноко идущую девушку, нанёс ей удары тяжёлым предметом (предположительно камнем) по голове, после чего оттащил в кусты и изнасиловал.