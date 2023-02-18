В Улан-Удэ задержали насильника, орудовавшего в 2016 году









Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство, сопряжённое с изнасилованием, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» (три эпизода), «Изнасилование с причинением тяжкого вреда здоровью», «Покушение на изнасилование с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Покушение на изнасилование»





Подозреваемый заключён под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.





