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В Улан-Удэ задержали насильника, орудовавшего в 2016 году

В Улан-Удэ задержали насильника, орудовавшего в 2016 году
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина бил женщин по голове камнем и молотком

Задержан насильник, державший в страхе жителей Улан-Удэ в 2016 году. Сейчас мужчине 30 лет, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии. На допросе он дал признательные показания. 

По данным следствия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения житель Октябрьского района с целью изнасилования в апреле, июне, декабре 2016 года нападал на ранее незнакомых ему женщин, а именно, наносил удары по голове твёрдым тупым предметом - камнем, молотком.

Как сообщал «Байкал-Daily», первое из нападений произошло 16 апреля 2016 года около 22 часов возле перекрёстка автодорог по улице Сахьяновой и Жердева, рядом с водонапорной башни из красного кирпича. Преступник догнал сзади одиноко идущую девушку, нанёс ей удары, предположительно, камнем по голове, после чего оттащил в кусты и изнасиловал. Жертва долго лечилась в больнице и даже потеряла память.

Второе нападение произошло 14 июня около 1 часа в проулке между домами 72 и 52 по улице Павлова. Потерпевшая девушка спешила на встречу к своему молодому человеку, который пригласил её в кафе и шёл к ней навстречу. Они должны были встретиться буквально через сотню метров.

Но в проулке на девушку напал неизвестный мужчина: сначала прошёл мимо во встречном направлении, а затем резко развернулся, догнал девушку и нанёс ей молотком несколько ударов по голове. После попытался раздеть, но испугался прохожих и сбежал.

Третье нападение произошло 24 декабря около 23:20 часов во дворе дома 74 по улице Жердева в Улан-Удэ. Насильник со спины напал на возвращавшуюся с работы женщину, нанёс ей удары тяжёлым предметом по голове, после чего оттащил жертву к расположенным неподалёку гаражам и попытался раздеть. Но потерпевшая, очнувшись, закричала. Услышав крики, к гаражам кинулся прохожий мужчина.

Испугавшись его, преступник оставил жертву и скрылся.

- Над раскрытием серии данных преступлений работали самые опытные следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами ГУК (КЦ) СК России, по результатам проведённых экспертиз и комплекса следственных и оперативных мероприятий совместно сотрудниками ГУУР МВД России и УУР МВД по Бурятии личность данного лица была установлена, - сообщили в следственном управлении. 

Кадры задержания опубликовала пресс-служба республиканского МВД.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство, сопряжённое с изнасилованием, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам» (три эпизода), «Изнасилование с причинением тяжкого вреда здоровью», «Покушение на изнасилование с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Покушение на изнасилование» 

Подозреваемый заключён под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.


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