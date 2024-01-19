В Бурятии женщина вместе с липовыми правами получила «уголовку»



Эта история началась в апреле. Жительница Кабанского района увидела в одном из мессенджеров объявление, в котором обещали помочь с водительскими правами. У женщины таковых не было и она решила воспользоваться услугой.



Сельчанка перевела автору объявления деньги, прислала своё фото, образец подписи и страницу с фотографией в паспорте, а после получила липовое удостоверение на право управления транспортными средствами категории В, В1 и М. Менеджер, с которым она связывалась, заверил, что документ «будет биться по всем базам».



В сентябре женщина предъявила фальшивые права сотрудникам автоинспекции, которые по базе данных ФИС «ГИБДД-М» установили, что удостоверение с таким же серийным номером уже выдали другому человеку.



В итоге против сельчанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ – за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права. Её признали виновной и назначили наказание – три месяца ограничения свободы. А ещё взыскали процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката – 15 780 рублей. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор уже вступил в законную силу.