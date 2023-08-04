В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности

Почти полвека назад в Гусиноозёрске не было центральной канализации
На улице Куйбышева в Гусиноозёрске обрушился асфальт – провал оказался больших размеров. Его пришлось вскрыть экскаватором. Так обнаружилась старая огромная выгребная яма.
- До 1976 года в Гусиноозёрске отсутствовала центральная канализация, все стоки города собирались в выгребные ямы. Яма по периметру составляет 64 кв. метра, в глубину до 4 метров, она выложена внутри из блоков, - сообщили в городской администрации.
Место провала огородили и планируют засыпать. Проезд по улице Куйбышева (от пересечения ул. Октябрьская до пересечения ул. Спортивная) ограничен в связи с ремонтными работами. Проход пешеходов возможен вдоль дома Октябрьская, д.10.
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