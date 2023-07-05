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В Забайкалье ситуацию с заболеванием в селе Куанда поставили на контроль

В Забайкалье ситуацию с заболеванием в селе Куанда поставили на контроль
Происшествия,  Фото:пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья
Мясо медведя могло быть заражено паразитическими червями – трихинеллами

Специалисты краевой клинической инфекционной больницы и Каларской ЦРБ работают по ситуации с групповой заболеваемостью трихинеллёзом в Каларском округе Забайкалья. 4 июля проводилась консультация по телемедицинской системе со специалистами инфекционной больницы. Врачи определении тяжесть состояния и тактику ведения больных, находящихся на лечении в Каларской ЦРБ с диагнозом «трихинеллёз».

- Мясо, добытое на охоте, необходимо исследовать на трихинеллёз, так как среди хищных животных он распространён очень широко. Даже тщательная готовка, заморозка или копчение заражённого мяса не приводят к гибели личинок. При обнаружении даже одной личинки трихинелл мясо утилизируется или сжигается, - рассказала главный внештатный специалист региона по инфекционным болезням Альвина Емельянова.

Отметим, что на 4 июля заболевших было 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Трое пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Здоровье других, обратившихся за медицинской помощью после употребления в пищу мясо медведя, оценивается как удовлетворительное. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.

Кроме этого, ветеринарные специалисты провели первоначальное исследование мяса медведя на наличие трихинеллёза. Результаты показали положительный результат.

- Подтвердить наличие возбудителя инфекции в пробах мяса специалисты смогут после исследований на базе краевой ветеринарной лаборатории. Это будет сделано, когда образцы мяса доставят в Читу авиасообщением, - отметил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.

Он рассказал, что 5 июля в Куанде работает комиссия, которая проводит подворовые обходы. Сотрудник районной администрации, полиции, управления Роспотребнадзора, ветспециалист, и медицинский работник рассказывают жителям о серьёзности ситуации и предлагают сдать дикое мясо, чтобы остановить распространение заболевания.

В краевой ветеринарной службе призывают жителей Куанды и близлежащих населённых пунктов сообщить обо всех случаях употребления мяса диких животных в пищу. Кроме этого, просят рассказать о фактах скармливания дичи домашним животным.

Забайкальский край медведь паразиты инфекционные заболевания здравоохранение

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