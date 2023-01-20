В Чите следователи разбираются в смерти годовалой девочки в больнице

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Проводится доследственная проверка



9 января в одной из читинских больниц умерла годовалая девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.



- В настоящее время следователи проводят процессуальные иные мероприятия для установление всех обстоятельств произошедшего. Взяты объяснения родителей погибшего ребёнка, медицинского персонала и руководства больницы. Изъяты медицинские документы, назначены судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СУР по Забайкальскому краю.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

