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В Чите следователи разбираются в смерти годовалой девочки в больнице

В Чите следователи разбираются в смерти годовалой девочки в больнице
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Проводится доследственная проверка

9 января в одной из читинских больниц умерла годовалая девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

- В настоящее время следователи проводят процессуальные иные мероприятия для установление всех обстоятельств произошедшего. Взяты объяснения родителей погибшего ребёнка, медицинского персонала и руководства больницы. Изъяты медицинские документы, назначены судебные экспертизы, - сообщает пресс-служба СУ СУР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Забайкальский край Чита смерть дети

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