В Бурятии «УАЗ» упал с дороги в овраг









Травмы различной степени тяжести получили водитель и 46-летний пассажир.



Всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий.



Травмы различной степени тяжести получили водитель и 46-летний пассажир.Всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий.

Накануне, 17 января, в Окинском районе Бурятии автомобиль «УАЗ» упал с дороги в большой овраг.- В 11 часов дня 60-летний водитель автомобиля «УАЗ-396294», следуя по производственной дороге Самарта – Зун Холба, на 15 км совершил наезд на камень, в результате чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.