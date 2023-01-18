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В Бурятии «УАЗ» упал с дороги в овраг

В Бурятии «УАЗ» упал с дороги в овраг
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В ДТП есть пострадавшие

Накануне, 17 января, в Окинском районе Бурятии автомобиль «УАЗ» упал с дороги в большой овраг.

- В 11 часов дня 60-летний водитель автомобиля «УАЗ-396294», следуя по производственной дороге Самарта – Зун Холба, на 15 км совершил наезд на камень, в результате чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Травмы различной степени тяжести получили водитель и 46-летний пассажир.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварий.

ДТП

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