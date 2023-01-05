В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из горящего дома





Понимая, что промедление может быть для неё опасным, инспекторы выбили дверь, вывели бабушку из затянутого дымом помещения и сопроводили в подъехавшему к тому моменту автомобилю медиков. Прибывшие на место события пожарные ликвидировали возгорание.



- Вчера поднялось давление, я напилась успокоительных и сердечных таблеток, крепким сном уснула. Потом просыпаюсь от стука в дверь. Я понять не могу – кто-то ходит, кто-то стучится, света нету, и в окна уже пошли тарабанить. «Выходите, срочно выходите. Соседи горят». Я изнутри дверь долбила, они снаружи и дверь открыли, - рассказала спасённая пенсионерка.



Потерпевшие поблагодарили дорожных полицейских за проявленные решительность и профессиональные действия, благодаря которым удалось избежать трагедии. Руководство отдела полиции намерено поощрить проявивших мужество сотрудников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.







Ночью 4 января в городе Тулуне произошёл пожар в жилом доме. Возвращаясь с дежурства, наряд ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» в составе майора полиции Дмитрия Торченюка и лейтенанта полиции Никиты Гончарова увидели пожар. Во дворе, в нескольких метрах от здания, сотрудники полиции заметили парня и девушку. Они стояли босиком на снегу и без верхней одежды. Последние пояснили, что дом - двухквартирный и пожар начался в их части строения. Кроме того, пострадавшие попросили забрать пожилую соседку, которая, скорее всего, спит и может погибнуть.В это время пламя быстро распространялось по правой половине дома и поднималось на крышу. Усадив замерзающих жильцов в патрульный автомобиль, офицеры побежали спасать пенсионерку. Они стучали в закрытые окна и дверь, стараясь разбудить местную жительницу. Когда им это удалось, оказалось, что от испуга 81-летняя тулунчанка не может самостоятельно открыть дверь изнутри.