К погоне подключились и росгвардейцы
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали юного подозреваемого в краже из торгового центра.
- Кнопка тревожной сигнализации вневедомственной охраны сработала в одном из ТРЦ Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно была направлена группа задержания. Прибывшие росгвардейцы увидели, что от торгово-развлекательного центра убегает неизвестный, а за ним бежит работник службы безопасности. В ходе непродолжительной погони убегавший был задержан совместными усилиями правоохранителей и охранника, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанным оказался 16-летний подросток, который стащил вещи в одном из бутиков. Подросток зашёл в один из бутиков и, схватив со стойки три мужские толстовки, выбежал из центра. За ним вдогонку кинулся охранник.
Задержанный юноша был доставлен в полицию. Украденные вещи, которые он скинул на улице, стоимостью около трёх тысяч рублей, возвращены собственнику.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В Улан-Удэ подросток украл одежду и пытался удрать от охранника
Происшествия, Фото:
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