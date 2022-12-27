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В Улан-Удэ подросток украл одежду и пытался удрать от охранника

В Улан-Удэ подросток украл одежду и пытался удрать от охранника
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
К погоне подключились и росгвардейцы

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали юного подозреваемого в краже из торгового центра.

- Кнопка тревожной сигнализации вневедомственной охраны сработала в одном из ТРЦ Улан-Удэ. На место происшествия незамедлительно была направлена группа задержания. Прибывшие росгвардейцы увидели, что от торгово-развлекательного центра убегает неизвестный, а за ним бежит работник службы безопасности. В ходе непродолжительной погони убегавший был задержан совместными усилиями правоохранителей и охранника, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанным оказался 16-летний подросток, который стащил вещи в одном из бутиков. Подросток зашёл в один из бутиков и, схватив со стойки три мужские толстовки, выбежал из центра. За ним вдогонку кинулся охранник.

Задержанный юноша был доставлен в полицию. Украденные вещи, которые он скинул на улице, стоимостью около трёх тысяч рублей, возвращены собственнику.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
кража Росгвардия

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