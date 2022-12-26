Читинец угнал BMW и обменял его на Toyota Celica

Владелица держала машину в гараже своего знакомого



В полицию Читы обратилась 54-летняя жительница села Засопка с заявлением об угоне автомобиля BMW. Женщина рассказала, что оставила машину в гараже своего знакомого, а спустя месяц обнаружила пропажу. Ущерб она оценила в полмиллиона рублей.



Вскоре подозреваемого задержали. Однако машину он уже успел обменять на другую, которую потом продал.



- Выяснилось, что чужую BMW злоумышленник обменял на Toyota Celica, которую в последующем продал, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в крупном размере». Полицейские принимают меры к изъятию украденного автомобиля.

