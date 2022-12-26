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Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам 10 миллионов

Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам 10 миллионов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мошенники обманули ещё 35 человек

За минувшую неделю в полицию обратились 35 жителей Бурятии, ставшие жертвами мошенников. В общей сложности они лишились 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Наибольшая сумма похищенных средств у одного человека за неделю составила 3,7 млн рублей.

Всего, по данным на 24 декабря, в Бурятии зарегистрировано 1 767 жертв интернет-преступников с начала года. Общий причинённый ущерб составил 367,1 млн рублей.

Преступники использовали страницы социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте»), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.

Они сообщали, что: произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.

Отметим, в суд недавно ушло уголовное дело на мошенника из Оренбурга. Он обвиняется в совершении семи преступлений.

По версии следствия, летом 2021 года житель Улан-Удэ познакомился в Интернете с мужчиной из Оренбурга. Новый знакомый предложил ему помочь восстановиться на прежней работе и попросил за это 30 тысяч рублей. Горожанин согласился и перевёл деньги.

Затем обвиняемый убедил потерпевшего в том, что может за плату предоставить водительское удостоверение. Мужчина вновь согласился на предложение и перевёл 38 тысяч рублей. По такой же схеме мошенник обманул ещё пятерых улан-удэнцев, получив от них в общей сумме 150 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оренбуржец задержан. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
мошенничество

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