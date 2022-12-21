В Улан-Удэ росгвардейцы «задержали» агрессивную собаку





Сегодня рано утром к сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в микрорайоне Горького в Улан-Удэ обратилась с просьбой о помощи женщина. Она сообщила, что на соседней улице бегает большая агрессивная собака, которая может кинуться на прохожих.- Прибыв на указанное место, росгвардейцы обнаружили собаку. В ходе непродолжительного преследования заблокировали пса, наехав колесом на цепь. Затем вызвали специалистов по отлову животных, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.На место прибыли сотрудники управления административного контроля, а вскоре нашёлся и хозяин животного. Ему пришлось объясняться, почему пёс, за которым волочилась цепь, находился на самовыгуле.С владельцем собаки была проведена беседа о недопустимости подобных фактов. На него составили административные протоколы за нарушение обязательных требований порядка выгула и отсутствие регистрации.В мэрии Улан-Удэ сообщили, что всего с начала года составлено более тысячи протоколов об административном правонарушении за нарушение правил выгула, отсутствие регистрации, за допущение нападения домашних животных. На нарушителей наложено штрафов на общую сумму более 2,5 млн рублей, что на один миллион больше, чем в 2021-м.