16 декабря

15 декабря

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В Бурятии на пожаре спасли мужчину с двумя детьми

В Бурятии на пожаре спасли мужчину с двумя детьми
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Полностью сгорела одна из квартир в доме

15 декабря в Муйском районе Бурятии произошло два пожара. Утром на пульт пожарной охраны пришло сообщение о возгорании дома в посёлке Таксимо. Об этом рассказал очевидец.

На момент прибытия пожарных горела кровля двухквартирного дома.

- Личный состав пожарной части №52 эвакуировал из горящей квартиры двух детей и одного взрослого, которые не подозревали о пожаре на крыше дома. Вторая квартира была нежилой, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара первая квартира полностью сгорела. Во второй огнём уничтожена кровля на площади 60 кв.м. Пострадавших нет.

Сообщение о втором возгорании пришло от местных жителей. Они рассказали, что в посёлке Таксимо горят гаражи. Когда пожарные приехали на место, три шлакоблочных гаража были охвачены огнём. До их прибытия очевидцы успели эвакуировать две машины. Третью машину уже выкатили пожарные.


Во время пожара обрушилась кровля одного гаража. У двух других повреждены крыши.

- По предварительным данным, причиной двух пожаров послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В обоих случаях из-за неисправности дымоходной трубы загорелось потолочное перекрытие и крыша, - добавили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар

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