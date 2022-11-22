В Забайкалье задержали группу вымогателей

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Вымогатели требовали с избитого парня миллион рублей



Полицейские в Забайкальском крае задержали четверых участников преступной группировки, которые подозреваются в вымогательстве и разбойном нападении



В полицию в Борзинском районе обратился 19-летний житель Амурской области. После прохождения срочной службы в армии молодой человек был демобилизован и направлялся на вокзал, чтобы приобрести билет домой. По рекомендации знакомого он сел в один из автомобилей. По дороге в иномарку подсели еще два человека.



- Преступники привезли потерпевшего на городское кладбище, где избили и выстрелили в него из оружия неустановленного типа. За прекращение истязания требовали миллион рублей. Однако на его счете имелось всего восемь тысяч рублей, которые по требованию налётчиков он снял в банкомате и отдал им, после чего был отпущен. В настоящее время молодой человек прооперирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли гильзу.



- В одном из возможных подозреваемых полицейские узнали ранее судимого за особо тяжкое преступление местного жителя 1987 года рождения. Он был задержан в тот же день. В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю установили круг общения, возможные связи фигуранта и задержали соучастников противоправного деяния, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Позже установлено, что задержанные могут быть причастны ещё к одному особо тяжкому преступлению, которое совершили в Борзе неделей ранее. Тогда на улице к местному предпринимателю подошли двое неизвестных и, угрожая пистолетом, потребовали деньги. С собой у потерпевшего было 2,3 млн рублей, которые он нёс в банк, чтобы положить на счёт. Один из нападавших выстрелил в мужчину, но пуля лишь задела одежду, сам он не пострадал. Нападавшие скрылись, не сумев похитить деньги. На месте преступления эксперт-криминалист также изъял гильзу. Назначено проведение баллистической экспертизы.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство». Трое подозреваемых арестованы, один находится под домашним арестом.





