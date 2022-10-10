10 октября

09 октября

Популярное

В Бурятии браконьер выловил омуль на 145 тысяч

В Бурятии браконьер выловил омуль на 145 тысяч
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина ловил рыбу сетью

В Кабанском районе Бурятии транспортные полицейские задержали браконьера, который незаконно ловил омуль в озере Байкал. 31-летний местный житель занимался ловлей при помощи лодки и рыболовной сети длиной около 25 метров.

Мужчина выловил омуля на 145 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

омуль браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель веселилась при задержании
В Улан-Удэ пьяная женщина-водитель веселилась при задержании
Происшествия, 10.10.2022
Пьяная женщина требовала отпустить её к детям
В Улан-Удэ неизвестный живодёр прострелил собаке челюсть
В Улан-Удэ неизвестный живодёр прострелил собаке челюсть
Происшествия, 10.10.2022
Ветеринары бросятся за жизнь собаки Виты
Повар и учитель из Иркутской области отдали мошенникам больше двух миллионов
Повар и учитель из Иркутской области отдали мошенникам больше двух миллионов
Происшествия, 10.10.2022
Женщины попались на самую распространённую схему обмана
Улан-удэнец нашёл чужую карту и совершил 87 покупок
Улан-удэнец нашёл чужую карту и совершил 87 покупок
Происшествия, 10.10.2022
Владелец карты понял, что её украли, только спустя месяц
В Бурятии дерзкие лисы воруют у сельчан кур
В Бурятии дерзкие лисы воруют у сельчан кур
Происшествия, 10.10.2022
Сельчан беспокоят не только лисы, но и волки, которые убивают овец
Почти во всех районах Бурятии выросло число пожаров
Почти во всех районах Бурятии выросло число пожаров
Происшествия, 10.10.2022
Начался осенне-зимний пожароопасный период
Улан-удэнец поехал домой с мешком конопли на попутке
Улан-удэнец поехал домой с мешком конопли на попутке
Происшествия, 10.10.2022
Автомобиль остановили автоинспекторы
В Улан-Удэ студентка отдала 100 тысяч за фальшивые авиабилеты
В Улан-Удэ студентка отдала 100 тысяч за фальшивые авиабилеты
Происшествия, 10.10.2022
Мошенники обманули девушку, мечтавшую о путешествии за границу
В Бурятии стало меньше утопленников
В Бурятии стало меньше утопленников
Происшествия, 10.10.2022
Сотрудники МЧС подвели итоги летнего купального сезона
В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры
В Улан-Удэ росгвардеец спас мужчину из горящей квартиры
Происшествия, 10.10.2022
Пострадавший лежал в задымлённой квартире и не мог встать сам
Турист из Монголии пытался тайком ввезти в Бурятию партию сигарет
Турист из Монголии пытался тайком ввезти в Бурятию партию сигарет
Происшествия, 10.10.2022
Изъятое количество блоков сигарет в 19 раз превышает норму
«Отдохнули»: Выходные в Бурятии отметились всплеском «пьяных» ДТП
«Отдохнули»: Выходные в Бурятии отметились всплеском «пьяных» ДТП
Происшествия, 10.10.2022
Аварии с пострадавшими произошли в Улан-Удэ и нескольких районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^