В Бурятии браконьер выловил омуль на 145 тысяч

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина ловил рыбу сетью



В Кабанском районе Бурятии транспортные полицейские задержали браконьера, который незаконно ловил омуль в озере Байкал. 31-летний местный житель занимался ловлей при помощи лодки и рыболовной сети длиной около 25 метров.



Мужчина выловил омуля на 145 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



