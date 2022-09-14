Ребёнок находится в больнице
В городе Черемхово восьмимесячный ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком. Инцидент произошёл вчера, 13 сентября, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Инспекторы по делам несовершеннолетних предварительно установили, что в момент происшествия ребёнок находился в ходунках. Он добрался до провода электрического чайника, потянул его в свою сторону и вылил на себя кипяток. Малыша тут же доставили в больницу, где он находится под присмотром медиков.
С начала года в Иркутской области ожоги в быту, помимо этого случая, получили ещё 11 детей. Установлено, что практически во всех случаях родители находились дома, однако на непродолжительное время оставили ребёнка одного вблизи электроприборов или кастрюли, кружки, чайника или таза с горячей жидкостью.
В Иркутской области 8-месячный малыш опрокинул на себя чайник с кипятком
Происшествия, Фото:
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