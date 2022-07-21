Водитель получил травму головы
За прошедшие сутки, 20 июля, в Бурятии зарегистрировано 33 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим.
Утром в Селенгинском районе в ДТП попал 45-летний мужчина, ехавший на мотоцикле «Урал» в отсутствие водительских прав.
- Следуя со стороны посёлка Гусиное озеро, в двух километрах от села Цайдам он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель мотоцикла с травмой головы был госпитализирован в Гусиноозёрскую больницу.
Всего же с начала года на дорогах республики произошло 66 ДТП с участием мототехники, в результате которых один человек погиб и 48 пострадали. В Госавтоинспекции уточнили, что в 41 случае водители мототранспорта не имели соответствующих прав управления, в 15 ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения, а в 30 авариях были без мотошлема.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 19 июля, в Селенгинском районе в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека.
В Бурятии в аварию попал мотоциклист без прав
Происшествия, Фото:
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