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В Бурятии в автоаварии пострадали четыре человека

В Бурятии в автоаварии пострадали четыре человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобили столкнулись из-за водителя, идущего на обгон

Накануне, 19 июля, в Селенгинском районе Бурятии в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека.

Всё произошло около 10 часов утра в семи километрах от села Темник. По предварительным данным, 24-летний водитель «Тойоты Креста», идя на обгон, врезался в «Тойоту Виста», которая ехала в попутном направлении. За рулём «Висты» находился 66-летний водитель.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Виста» (женщины 1965 и 1986 года рождения), а также 33-летний пассажир «Тойоты Креста», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Все пострадавшие доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло смертельное ДТП в Тарбагатайском районе. Сегодня стали известны его подробности.

Возле Вахмистрово 41-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» выехал на полосу встречного движения и врезался в пожарную машину.

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте аварии. В Госавтоинспекции уточнили, что в салоне он находился один, без пассажиров. 

ДТП

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