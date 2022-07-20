В Бурятии в автоаварии пострадали четыре человека

Накануне, 19 июля, в Селенгинском районе Бурятии в столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека.
Всё произошло около 10 часов утра в семи километрах от села Темник. По предварительным данным, 24-летний водитель «Тойоты Креста», идя на обгон, врезался в «Тойоту Виста», которая ехала в попутном направлении. За рулём «Висты» находился 66-летний водитель.
- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира автомобиля «Тойота Виста» (женщины 1965 и 1986 года рождения), а также 33-летний пассажир «Тойоты Креста», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Все пострадавшие доставлены в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне произошло смертельное ДТП в Тарбагатайском районе. Сегодня стали известны его подробности.
Возле Вахмистрово 41-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» выехал на полосу встречного движения и врезался в пожарную машину.
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