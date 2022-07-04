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Улан-удэнец угнал автомобиль и бросил его на берегу реки

Улан-удэнец угнал автомобиль и бросил его на берегу реки
Происшествия, 
Угонщика привлекло не закрытое до конца заднее пассажирское окно

Поздним вечером 26 июня в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратилась 44-летняя женщина. Со двора многоквартирного дома угнали её автомобиль.

Полицейские вскоре нашли угнанную машину на берегу реки.

- Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Иномарку они обнаружили на берегу реки в районе Левого берега. Из машины оказались похищены лежавший в багажнике велосипед, сняты аккумулятор и автомагнитола. Причиненный ущерб составил 19,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Вскоре был установлен и задержан подозреваемый – ранее судимый за угоны и кражи 24-летний горожанин.

Выяснилось, что машину он решил угнать, когда ночью на улице распивал спиртное. Молодого человека привлекло не закрытое до конца заднее пассажирское окно.

Взломав стекло, он проник в салон иномарки и с помощью найденных в бардачке запасных ключей зажигания завел машину. Накатавшись вдоволь, угонщик бросил автомобиль у реки, предварительно осмотрев его и украв вещи.

Магнитолу он уже продал. Аккумулятор и велосипед полицейские изъяли.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем», уточнили в МВД по Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 19 июня пьяный улан-удэнец угнал автомобиль, а когда за ним началась погоня, сбил столб, уронив его на капот. Так угонщик ехал, пока его не задержали.
угон

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