Угонщика привлекло не закрытое до конца заднее пассажирское окно
Поздним вечером 26 июня в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратилась 44-летняя женщина. Со двора многоквартирного дома угнали её автомобиль.
Полицейские вскоре нашли угнанную машину на берегу реки.
- Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Иномарку они обнаружили на берегу реки в районе Левого берега. Из машины оказались похищены лежавший в багажнике велосипед, сняты аккумулятор и автомагнитола. Причиненный ущерб составил 19,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Вскоре был установлен и задержан подозреваемый – ранее судимый за угоны и кражи 24-летний горожанин.
Выяснилось, что машину он решил угнать, когда ночью на улице распивал спиртное. Молодого человека привлекло не закрытое до конца заднее пассажирское окно.
Взломав стекло, он проник в салон иномарки и с помощью найденных в бардачке запасных ключей зажигания завел машину. Накатавшись вдоволь, угонщик бросил автомобиль у реки, предварительно осмотрев его и украв вещи.
Магнитолу он уже продал. Аккумулятор и велосипед полицейские изъяли.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем», уточнили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 19 июня пьяный улан-удэнец угнал автомобиль, а когда за ним началась погоня, сбил столб, уронив его на капот. Так угонщик ехал, пока его не задержали.
Улан-удэнец угнал автомобиль и бросил его на берегу реки
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